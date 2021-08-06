В Красноярске продолжают рушиться подпорные стены

В Красноярске ливнем размыло стену около дома № 50а на улице 60 лет Образования СССР, сообщают жители микрорайона Солнечный. Под завалами оказалось 5 автомобилей. Пострадавших нет. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома. Это уже второе обрушение за неделю.

Местные жители сообщают, что стена давно была в аварийном состоянии, но владельцы авто продолжали парковать под ней свои машины. Месяц назад администрация района предписала закрыть стоянку для автомобилей, но владельцы парковки уверяли клиентов, что ни чего страшного нет и ставить машины можно у стены. Кто будет возмещать убытки – не ясно.

Напомним, что вчера в Октябрьском районе обрушилась опорная стена на улице Стационарной

Фото: kras_sunny