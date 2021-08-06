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Жители села Новогородка получили стабильный мобильный интернет

Главная Общество
Красноярск
14:00 6 Августа 2021
в красноярском крае, связь, интернет
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В селе Новогородка Иланского района впервые появилась базовая станция сотовой связи. Здесь живет около тысячи человек, которые теперь смогут пользоваться стабильной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом 4G. До этого позвонить по телефону или выйти в интернет новогородчане могли только в сельском пункте связи.

Строительство объекта связи осуществлялось в рамках региональной государственной программы «Развитие информационного общества». В с. Новогородка подрядчиком выступил МегаФон. Инженеры компании установили на территории села станцию стандартов 2G и 4G.

Жителям Новогородки стала доступна голосовая связь стандарта 2G и современной технологии VoLTE, которая отличается кристальной четкостью и мгновенным соединением. Также новогородчане смогут пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения на скорости до 100 Мбит/с – этого достаточно, чтобы за минуту установить приложение «Госуслуги», с комфортом разговаривать по видеосвязи, смотреть видео и слушать музыку в сети. Ученики Новогородской средней общеобразовательной школы №3 теперь будут пополнять знания на образовательных интернет-ресурсах, а их родители – оперативно узнавать оценки своих детей и домашнее задание в электронном журнале.

«В этом году в рамках нашей краевой программы «Развитие информационного общества» услугами сотовой связи и мобильным Интернетом будут обеспечены 12 отдаленных и малочисленных населенных пунктов края. Первый населенный пункт, где уже завершилось строительство базовой станции в этом году, стало село Новогородка Иланского района. Оставшиеся 11 районов также определились с подрядчиками, заключили контракты, и до конца года на их территории будут построены подобные базовые станции, обеспечивающие сельчан качественной сотовой связью и мобильным Интернетом», – отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

Отметим, что за счет строительства базовой станции в Новогородке связь появилась еще в нескольких близлежащих населенных пунктах, в частности, в деревнях Поскотино и Тарака.

«Мы старались максимально быстро выполнить свои обязательства по программе «Развитие информационного общества», потому что понимаем, насколько востребована сотовая связь в сельской местности. С начала 2021 года МегаФон впервые построил базовые станции 4G в 66 селах и деревнях края, и мы видим, что объем потребления мобильного трафика на таких вышках зачастую превышает показатели в крупных городах», – комментирует директор Красноярского регионального отделения Виталий Молотков.

Фото: Мегафон 

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