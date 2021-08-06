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Сергей Шойгу посетил Красноярский машиностроительный завод

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Красноярск
12:15 6 Августа 2021
красноярск, шойгу, завод
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Красноярский машиностроительный завод и осмотрел производственные цеха. После экскурсии он сделал вывод, что завод готов принять долгосрочный контракт на поставку новых ракет «Сармат».

«Мы только что рассмотрели все вопросы, связанные с новыми видами вооружения. Посмотрели, каким образом "Красмаш" готов к выполнению долгосрочного контракта по одному из самых грозных вооружений, которым должна обладать наша страна, - это ракета "Сармат". У нас есть полная уверенность, что "Красмаш" поставленные задачи выполнит», - сказал министр на встрече с коллективом завода.

Фото: ©  Александр Кряжев / РИА Новости

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