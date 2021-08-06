Александр Бастрыкин поставил на контроль дело пропавшего в Красноярском крае подростка

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о расследовании дела пропавшего в Красноярском крае 14-летнего Никиты Воронина.

Напомним, что мальчик ушёл из дома в посёлке Козулька 11 июля. Его поисками занимаются полицейские, спасатели, волонтёры и местные жители, но следов найдено не было.

Более того, недавно с матерью мальчика связался неизвестный и сообщил, что готов вернуть ребёнка за вознаграждение. Сейчас эту информацию проверяют следователи.

Приметы пропавшего: рост около 160 см, волосы короткие, черные прямые, глаза карие, на правой щеке под глазом родинка. Походка с раскачиванием, может говорить сам с собой. С людьми в контакт не вступает, в местности не ориентируется. Был одет: черные сланцы, темное трико, черная (темно-коричневая) футболка, черная кепка-бейсболка с надписью на козырьке. Мальчик нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Никиты, просят обратиться по телефону (391) 227-06-45 или связаться с волонтерами по номеру +7 950 99-66-066.

Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости