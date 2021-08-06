Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников

Накануне профессионального праздника – Дня строителя – работники ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») получили заслуженные награды. Награждение прошло в два этапа с соблюдением необходимых мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

5 августа министр строительства Красноярского края Сергей Козупица и председатель Красноярской краевой организации профсоюза строителей России Валерий Залашков вручили красцемовцам отраслевые и региональные награды. Почетными грамотами министерства Строительства Красноярского края отмечена Майя Бочарова, ведущий юрисконсульт, и Наталья Шерстнева, транспортерщик цеха «Помол»; Благодарственными письмами ведомства – Анна Липатова, ведущий инженер ОТК, и Василий Мельников, аспираторщик цеха «Обжиг». Помимо этого, министр передал Почетные грамоты губернатора Красноярского края Надежде Крипак, начальнику производственно-технологического отдела, и Олегу Синяеву, директору обособленного подразделения в г. Красноярске ООО «Сибцемсервис», также входящего в АО «ХК «Сибцем». Благодарности и благодарственные письма главы региона получили Сергей Большешапов, машинист бульдозера, Светлана Беляева, приемосдатчик груза и багажа, Евгения Павловская, машинист цементных мельниц, и Сергей Языков, водитель автобуса.

«В этом году массовые торжественные мероприятия в честь Дня строителя отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому мы сегодня приехали к вам, на Красноярский цементный завод, чтобы сказать огромное спасибо за ваш труд. Именно на вас держится строительная отрасль Красноярского края, цемент – это хлеб всех наших строек. В строительном комплексе региона занято 80 тысяч человек, но без производителей цемента мы бы ничего не сделали. От имени губернатора и министерства строительства Красноярского края поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником!» – обратился к работникам предприятия министр строительства Красноярского края Сергей Козупица.

6 августа заслуженные награды работникам предприятия вручил управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев. Почетной грамотой министерства промышленности Российской Федерации награжден Владимир Попков, мастер участка цеха технического обслуживания оборудования, и Олег Шатов, водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе; Благодарственного письма Законодательного собрания Красноярского края – Алексей Бахтин, начальник цеха ТВВС. Почетными грамотами Союза строителей Красноярского края отмечены Елена Дубровская, мастер цеха «Сырьевой» и Владимир Рычков, специалист по охране труда и промышленной безопасности; Благодарственными письмами профессионального объединения – Ксения Щербенок, чистильщик пылевых камер цеха «Обжиг», Илья Дорофеев, инженер-технолог, и Юрий Скакун, инженер КИПиА. Двенадцати работникам переданы городские награды, ещё двенадцать поощрены за добросовестный труд холдинговой компанией «Сибирский цемент», семь получили благодарности ООО «Красноярский цемент», а двадцать девять – почетные грамоты предприятия. Звание «ветеран труда ООО «Красноярский цемент» присвоено тринадцати работникам. В общей сложности наград удостоен 91 сотрудник предприятия.

«Люди – наша главная ценность. Стабильность и качество выполнения обязательств перед потребителями – результат, который обеспечивается слаженной работой всего трудового коллектива. На «Красноярском цементе» трудится порядка 700 работников, и каждый вносит свой вклад в общее дело. Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, мы завершили первое полугодие с ростом 4%, продолжаем ремонтную кампанию, реализуем инвестиционные проекты. Уверен, что нашему слаженному коллективу все поставленные задачи по плечу», - подчеркнул управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.

На фото (второй ряд слева направо): председатель Красноярской краевой организации профсоюза строителей России Валерий Залашков, министр строительства Красноярского края Сергей Козупица и управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.

Фото: пресс-служба АО «ХК «Сибцем»

По материалам пресс-службы АО «ХК «Сибцем»