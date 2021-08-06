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В Красноярске задержали продавцов ядовитого алкоголя

Главная Общество
Красноярск
08:40 6 Августа 2021
красноярск, алкоголь, мвд, отравление
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В Красноярске задержали торговцев контрафактным алкоголем. Как рассказали в пресс-службе полиции, свой товар мужчины закупали в Санкт-Петербурге. Один из торговцев, 58-летний мужчина, отметил, что это была не первая закупка и раньше таких проблем не было.

Купленный алкоголь распространялся в магазинах Красноярска, в том числе, в микрорайоне Солнечный, где от отравления вином накануне погибла женщина. О том, этот ли алкоголь стал причиной смерти, в полиции пока не сообщают.

По данному факту возбудили уголовное дело о незаконном обороте ядовитых веществ группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 234 УК РФ). Уже известно, что жидкость, которой торговали злоумышленники, содержала метиловый спирт. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости

 
 
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