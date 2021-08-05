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Красноярского края поблагодарил Олега Дерипаску за вклад в борьбу с COVID-19

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Красноярск
20:34 5 Августа 2021
медицина, в красноярском крае, здравоохранение
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Министр здравоохранения Борис Немик обратился к общественному деятелю Олегу Дерипаске со словами благодарности за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией, а также озвучил необходимость оснащения дополнительными ресурсами кислорода один из двух центров помощи  и спасения, построенных после встречи промышленника с главой региона Александром Уссом.

По словам министра, среднесуточная потребность в кислороде медцентра в Богучанском районе – 400 литров в минуту, при этом имеющаяся кислородная станция «Провита 150» вырабатывает 150 литров в минуту. Для восполнения недостатка в кислороде из краевого центра раз в 2-3 дня фуры привозят баллоны, которые нужно подключать, заряжать, тратить большое количество времени и без того дефицитных человеческих ресурсов. Поэтому  необходимо развитие мощностей по производству кислорода на территории центра спасения. В том числе, чтобы исключить риски остаться без запасов кислорода из-за вероятных ДТП при доставке или других причин срыва поставок, что в результате негативно отразится на возможностях врачей спасать пациентов.

После переговоров было достигнуто соглашение о том, что в Центре помощи и спасения в Богучанском районе к действующей кислородной станции добавят новую - «Провита 580». Это позволит персоналу медучреждения отказаться от доставки кислорода в баллонах  из Красноярска.  

— Согласие  Олега Владимировича оказать содействие в приобретении и монтаже кислородной станции «Провита 580» подняло, безусловно, моральный дух медперсонала в Богучанском районе, ведь в таком случае необходимый для лечения пациентов объем кислорода будет производиться на месте, - сообщил Борис Немик. 

Ранее для помощи врачам Красноярского края в борьбе с COVID -19 основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска инициировал строительство в рекордные сроки двух Центров помощи и спасения, для оснащения которых приобретено самое современное оборудования. Кроме того, были переданы медцентру три автомобиля скорой медицинской помощи в медучреждения Богучанского и Кежемского районов, кислородные концентраты, лекарственные препараты и реактивы для лаборатории. И, чтобы врачи понимали передовые методы лечения новой коронавирусной инфекции, были проведены семинары с лучшими представителями столичной профессуры для специалистов госпиталя.

Фото: РУСАЛ

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