Журналист Sibnovosti.ru Анна Серебренникова стала победителем конкурса «Спас на Енисее - 2021»

Сегодня в Минусинске подвели итоги творческого конкурса «Спас на Енисее 2021». В этом году на конкурс поступила 551 заявка от журналистов из Москвы, Пензы, Новосибирска, Смоленска, Липецка, Новокузнецка, Пскова, Норильска, а также Московской, Омской, Томской, Иркутской, Кемеровской областей, республик Алтай, Крым, Хакасия, Тыва, Алтайского, Краснодарского и Красноярского края.

Работы оценивались в пяти номинациях. Материал Анны Серебренниковой "Листая летопись времён, мы постигаем наше время..." признан лучшим в категории «Новые медиа» (номинация «Горизонты Енисейской Сибири»).

Отметим, что эта номинация была одной из наиболее многочисленных, участие в ней приняли более 100 человек.

Фото: Анна Серебренникова