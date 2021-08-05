Ирина Фоминых стала новым руководителем департамента соцразвития края

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин назначил руководителем департамента социального развития администрации города Ирину Фоминых.

Ирина Николаевна родилась 7 января 1971 года в Канске. Имеет два высших образования – по специальности «Химия», полученное в Красноярском государственном университете, и «Финансы и кредит», полученное в Сибирской академии государственной службы.

Свою трудовую деятельность Ирина Фоминых начала в должности учителя химии. Также работала госинспектором в Канской инспекции Красноярского краевого комитета по охране природы и специалистом управления социальной защиты населения по городу Канску.

В период с 2001 по 2013 год трудилась в Управлении Пенсионного фонда РФ в Канске и Канском районе.

В 2013 году Ирина Николаевна была назначена на пост замначальника Управления Пенсионного фонда РФ в Советском районе города Красноярска.

В последнее время Ирина Фоминых руководила краевым государственным казённым учреждением «Управление социальной защиты населения».​