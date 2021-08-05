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В России появиться киберателье c ценами масс-маркета

Главная Общество
Красноярск
16:15 5 Августа 2021
одежда, инновации
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К 2025 году в России появится виртуальное ателье, с помощью которого можно создать себе наряд по индивидуальным меркам и контролировать процесс его изготовление, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). 

«Киберателье – это виртуальный конструктор, подключённый к сети автоматизированных производств. Это позволит не только конструировать одежду, но и шить её по цене масс-маркета», – рассказали в пресс-службе проекта WearNet.

Отмечается, что люди при помощи 3D-технологий смогут сконструировать свой виртуальный аватар, который поможет им примерять одежду в режиме онлайн. Дизайнеры же, в свою очередь, будут выкладывать свой товар на цифровых платформах. Если наряд не подошел, пользователь сможет отправить его на доработку в ателье.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
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