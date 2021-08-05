Перевозки пассажиров на КрасЖД выросли почти на 11% в январе-июле

В июле 2021 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлено 824,6 тыс. пассажиров, что на 8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Из них в пригородном сообщении – 663 тыс. пассажиров (+0,3% к июлю 2020 г.), в дальнем следовании рост к июлю прошлого года составил 1,5 раза (с 104 тыс. до 161,7 тыс. человек).

Пассажирооборот в июле составил 225 млн пасс-км, это в 1,6 раза больше, чем за тот же период 2020 года.

Всего за 7 месяцев 2021 года со станций КрасЖД отправлено 4 млн 116 тысяч пассажиров (+10,8% к январю-июлю прошлого года), из них в дальнем следовании – 847 тыс. (+30%), в пригородном сообщении – 3 млн 269 тыс. пассажиров (+6,7%).

Пассажирооборот на КрасЖД с начала 2021 года увеличился на 30% к уровню прошлого года и составил более 1 млрд пасс-км.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД