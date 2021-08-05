Бойцы трудового отряда главы Красноярска подвели итоги работы за июль

Ребята из Трудового отряда главы города подвели итоги работы за июль: с улиц убрано 11 тысяч мешков с мусором и более 27 тысяч незаконных объявлений с остановочных павильонов и фонарных столбов, рассказала пресс-служба мэрии.

«В июле на работу вышло 956 бойцов и 100 бригадиров. Вместе они показали рекордный результат. Ежедневно летом ребята работают по 4 часа в день, осенью — по 2,5 часа. Бойцы ТОГГ участвуют в различных досуговых и профориентационных мероприятиях Осенью мы планируем заняться обучением пенсионеров основам компьютерной грамотности», — рассказал командир Трудового отряда Роман Витенко.

Кроме уборки мусора, ребята занимались и другими делами. Бригада экскурсоводов провела 20 экскурсий для посетителей парка флоры и фауны «Роев ручей», художники украсили три городских объекта, а бойцы социальной бригады помогли пожилым жителям 26 квартир с уборкой. Были и сельскохозяйственные работы: