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Бойцы трудового отряда главы Красноярска подвели итоги работы за июль

Главная Общество
Красноярск
15:55 5 Августа 2021
красноярск, трудотряд
Фотография © admkrsk.ru
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Ребята из Трудового отряда главы города подвели итоги работы за июль: с улиц убрано 11 тысяч мешков с мусором и более 27 тысяч незаконных объявлений с остановочных павильонов и фонарных столбов, рассказала пресс-служба мэрии.

«В июле на работу вышло 956 бойцов и 100 бригадиров. Вместе они показали рекордный результат. Ежедневно летом ребята работают по 4 часа в день, осенью — по 2,5 часа. Бойцы ТОГГ участвуют в различных досуговых и профориентационных мероприятиях Осенью мы планируем заняться обучением пенсионеров основам компьютерной грамотности», — рассказал командир Трудового отряда Роман Витенко.

Кроме уборки мусора, ребята занимались и другими делами. Бригада экскурсоводов провела 20 экскурсий для посетителей парка флоры и фауны «Роев ручей», художники украсили три городских объекта, а бойцы социальной бригады помогли пожилым жителям 26 квартир с уборкой. Были и сельскохозяйственные работы:

«Завершился второй этап акции „Картофельное поле“. Ребята пропололи 70 соток земли. В сентябре они отправятся на сбор картофеля, весь урожай передадут нуждающимся», — отметили в пресс-службе.

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