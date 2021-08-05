Участницы проекта «Мама-предприниматель» побывали на экскурсии на предприятиях Красноярска

На экскурсии на предприятиях Красноярска побывали участницы проекта «Мама-предприниматель», который реализуется красноярским центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Женщины познакомились с руководителями компаний «Ladno», сети детских садов «Лучик», а также сеть тренажерных залов «Колизей» и кафе «Еда и кофе». Основная цель поездки – посмотреть, как устроен реальный бизнес, обсудить интересующие вопросы с предпринимателями. Руководители бизнеса делились своим опытом: рассказывали, с чего начали, с какими проблемами столкнулись и т.д.

Рководитель детского сада «Лучик» Сергей Горев отметил, что участницы проекта задавали интересные вопросы и выразил надежду на то, что они смогут в дальнейшем открыть свой бизнес:

«Участницы проекта задавали мне много интересных вопросов: сколько уходит средств на налоги, есть ли у меня профессиональная мечта, «кошмарят» ли надзорные органы и так далее. Среди рабочих будней такие встречи прямо заряжают! Был рад знакомству и жду, что участницы проекта масштабируются или откроют свой бизнес», – отметил Сергей Горев.



Директор компании «Ladno» Надежда Мышенкова рассказала женщинам об истории своего предприятия, поделилась секретами организации бизнеса: как формируются коллекции одежды, как организованы каналы продаж, каков срок их жизни.

«Уверена, что экскурсии на производстве организовывать нужно. Знаю людей, которые достигают высот, начиная от «зернышка», и если у девушек что-то получится, благодаря тому, что я им сегодня рассказала, это здорово, – поделилась Надежда Мышенкова. -- У меня был такой учитель, мне тоже многое рассказывали, меня «зажигали».

После экскурсии участницы проекта поделились впечатлениями, отметив, что поняли главное – в бизнесе легко не будет, но опыт красноярских предпринимателей их очень впечатлил и вдохновил.

Напомним, итоги конкурса подведут в пятницу, 6 августа, но прежде все участницы представят свой бизнес-план на конкурсе проектов. Победительница получит 100 тысяч рублей, которые сможет направить на открытие или развитие своего дела.

Фото: пресс-служба центра "Мой бизнес"