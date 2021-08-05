Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа

Для Вячеслава Моше Кантор общественного деятеля международного уровня и президента Европейского еврейского конгресса вот уже более десяти лет, борьба с антисемитизмом была и остаётся одним из ключевых направлений работы. Антисемитизм сегодня достиг того уровня, когда не просто представляет собой угрозу для повседневной нормальной жизни евреев по всему миру, но и угрожает стабильности общества в целом, уверен Вячеслав Моше Кантор.

На протяжении нескольких лет Вячеслав Моше Кантор выступал за принятие максимальным числом стран и организаций единого определения антисемитизма, способного привести к единому знаменателю все разные формы и виды этой нетерпимости, а также устранить разночтения и попытки манипуляций со стороны тех, кто пытается оправдать самого себя от антисемитских проявлений. В этом деле удалось добиться определённых успехов: определение уже используют или одобрили на разных уровнях порядка 450 организаций, в том числе около 30 правительств стран, что Вячеслав Моше Кантор считает серьёзным достижением.

Однако вместе с тем Вячеслав Моше Кантор признаёт, что определение антисемитизма – это не более чем первый шаг в деле борьбы с ним и, уж тем более, к победе над ним. Теперь, когда враг определён и известен, нужны более конкретные шаги и системный подход, который бы позволил выработать эффективную и ясную стратегию дальнейших действий. Для этих целей, в частности, ЕЕК во главе с Вячеславом Моше Кантором возглавил деятельность по созданию соответствующего документа вместе с другими крупнейшими еврейскими организациями. Документ этот, состоящий из 76 конкретных рекомендаций по борьбе с антисемитизмом, уже был представлен Европейской комиссии.

Рекомендации эти, отмечает Вячеслав Моше Кантор, актуальны и полезны далеко не только для стран Европейского союза, не менее важны они могут быть и для других государств, равно как и для неправительственных организаций и даже коммерческих крупных компаний. Говоря о самых первостепенных и важных из них, Вячеслав Моше Кантор выделяет три главных рекомендации.

Во-первых, в борьбе с антисемитизмом необходимо вести постоянный мониторинг его проявлений. Вячеслав Моше Кантор считает эту меру ключевой, поскольку именно она позволит адекватно определить уровень угрозы. Чтобы работа в этой сфере была по-настоящему полной и эффективной, говорит президент ЕЕК, она должна объединять усилия многих сфер, от правительств и правоохранительных органов до сферы образования и образовательных учреждений.

Вторым шагом, который Вячеслав Моше Кантор считает в числе особенно значимых, должно стать укрепление безопасности и помощь тем, что уже пострадал от экстремистских и антисемитских преступлений и актов агрессии. Помимо этого, уверен президент ЕЕК, для предотвращения дальнейших инцидентов или, по крайней мере, для сведения к минимуму их негативных последствий, необходимо максимально наладить контакт между еврейскими общинами и службами неотложной помощи. Что касается правоохранительных органов, то и им необходима специальная подготовка для того, чтобы оперативно выявлять и предотвращать преступления на почве антисемитизма.

«Борьба с антисемитизмом в теории всегда должна заканчиваться защитой евреев на практике», - уверен Вячеслав Моше Кантор и именно к развитию практической стороны этого вопроса призывает все вовлечённые стороны.

Третья рекомендация связана с самой глобальностью проблемы антисемитизма. Учитывая его распространение, Вячеслав Моше кантор убеждён, что и бороться с ним необходимо на глобальном уровне. Прежде всего это заключается в масштабном противодействии тем организациям и даже официальным правительствам, которые пропагандируют антисемитские взгляды и идеологию, а также гарантировать, что деньги налогоплательщиков не используются для финансирования антисемитизма за рубежом.

При этом, напоминает Вячеслав Моше Кантор, антисемитизм необходимо перестать считать исключительно проблемой евреев, равно как и оставлять борьбу с ним только на них. Борьба с антисемитизмом – это прежде всего борьба с ненавистью, говорит президент ЕЕК, и она играет огромную роль в деле борьбы со стереотипами, в развенчании дезинформации и лживых мифов, что жизненно необходимо для развития и процветания любого демократического общества.

Фото: moshe-kantor.com