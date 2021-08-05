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«ГИБДД следит за вами»: у красноярских маршрутчиков выявили за год пять тысяч нарушений

Главная Общество
Красноярск
16:30 5 Августа 2021
красноярск, гибдд
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Красноярское ГИБДД рассказало об итогах скрытого патрулирования за водителями городских автобусов. Дорожные полицейские следовали за общественным транспортом на патрульном автомобиле без разметки и проверяли соблюдение правил дорожного движения.

«В текущем году сотрудники ГИБДД выявили 4500 нарушений ПДД водителями автобусов, из них 317 проехали на запрещающий сигнал светофора, 108 не предоставили преимущества в движении пешеходам, 206 пользовались мобильным телефоном при управлении автобусом, 427 нарушили правила перевозки пассажиров», — отметили в пресс-службе госавтоинспекции.

Скрытые проверки пассажирского транспорта ГИБДД проводит постоянно, и ближайший рейд состоится уже на следующей неделе.

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