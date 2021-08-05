«ГИБДД следит за вами»: у красноярских маршрутчиков выявили за год пять тысяч нарушений

Красноярское ГИБДД рассказало об итогах скрытого патрулирования за водителями городских автобусов. Дорожные полицейские следовали за общественным транспортом на патрульном автомобиле без разметки и проверяли соблюдение правил дорожного движения.

«В текущем году сотрудники ГИБДД выявили 4500 нарушений ПДД водителями автобусов, из них 317 проехали на запрещающий сигнал светофора, 108 не предоставили преимущества в движении пешеходам, 206 пользовались мобильным телефоном при управлении автобусом, 427 нарушили правила перевозки пассажиров», — отметили в пресс-службе госавтоинспекции.

Скрытые проверки пассажирского транспорта ГИБДД проводит постоянно, и ближайший рейд состоится уже на следующей неделе.