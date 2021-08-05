Пособника террористов из Красноярска отправили в колонию на 12 лет

Деятельность сторонника международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* пресекли сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что красноярец с марта 2019 г. по январь 2020 г. переводил деньги лицам, участвующим в боевых действиях в составе террористической организации. Более того, мужчина вербовал еще одного жителя Красноярска, уговаривая его поехать на территорию Сирии и вступить в ряды боевиков.

Задержали пособника террористов в международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовcкого в декабре 2020 г., когда он пытался выехать из страны, чтобы пополнить ряды боевиков.

Следственным отделом Управления были возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности») и по ст. 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), сообщает пресс-служба ведомства.

Рассмотрев материалы дела, 1-й Восточный окружной военный суд признал красноярца виновным и вынес приговор: 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Фото: © Иван Руднев / РИА Новости

*Деятельность данной организации запрещена.