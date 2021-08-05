Жителям Октябрьского района отключат холодную воду на всю ночь

Для подключения новостроек в микрорайоне Бугач жителей Октябрьского района ждет ночное отключение холодной воды. Подачу холодного водоснабжения ограничат уже вечером 5 августа. Воду отключат с 22:00 часов 5 августа и до 06:00 часов 6 августа. В это время застройщики будут устанавливать задвижки на новых водопроводах на ул. Калинина, 177 и перекрёстке ул. Норильской-Гросовцев.

Отключение водоснабжения ждет жителей: ул. Геологическая, 1-114; ул. Курейская, 1-16; ул. Калинина, по четной стороне с 98 по 106 и по нечетной — со 167 по 191 (включая все буквы и номера строений); ул. Красногорская, 1-68, ул. 2-я Красногорская, 1-21; ул. Норильская и ул. Гросовцев полностью; а также СНТ-Заимка, д. Бугачево, д. Минино, мкр. Шамони и мрк. Кепинг в с. Дрокино.



Полный список зданий опубликован здесь в разделе «ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ». Всю информацию о сроках завершения монтажных работ строительными организациями красноярцы могут получить в диспетчерской службе красноярского водоканала по телефону 211-39-63.

Фото: © Евгений Одиноков/РИА Новости