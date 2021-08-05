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В Красноярске аферист обманул многодетные семьи и попал под суд

Главная Общество
Красноярск
14:55 5 Августа 2021
красноярск, мошенник, многодетные, семьи
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В Красноярске 48-летний мужчина обманул 19 многодетных семей, пообещав им помощь в получении земельных участков. За свои услуги он просил от 250 до 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевой полиции. Общий ущерб от действий мужчины составил 6,8 млн рублей.

С ноября 2018 года по март 2019 мошенник, являвшийся директором коммерческой фирмы, предложил многодетным семьям помощь в получении земельных участков, которые были положены семьям по закону. Семьи согласились и подписали договор об оказании им услуг по юридическому сопровождению. Однако, результата семьи не увидели, а все их обращения получали обоснованный отказ о выделении участков.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Расследование его уже завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, после чего дело передали в Советский районный суд. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
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