В Красноярске на месте заброшенной плодово-ягодной станции появится экопарк

В Октябрьском районе появится новый парк. «Юдинскуя долину» откроют на месте заброшенной плодово-ягодной станции. Раньше на этом месте находилась дача известного красноярского купца, предпринимателя-промышленника Геннадия Юдина, сообщается на официальном сайте Красноярского края.

Создать новое пространство предложили представители науки. В настоящее время план благоустройства находится в разработке, а на месте территории идёт уборка на внебюджетные средства. В будущем здесь создадут места для пикников, детские площадки и появятся сады, где посетители смогут собирать ягоды и фрукты. Всего парке планирую создать три зоны: рекреационную, научную и спортивную. Общая площадь составит 200 гектаров.

Проект парка «Юдинская долина» уникальный для Красноярска. Он дополнит зеленый парковый пояс, который формируется в городе. Сейчас в него входят «Гремячая грива», «Татышев-парк», национальный парк «Столбы» и Николаевская сопка.