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«Не вынуждайте нас регулировать их численность»: руководство Ергаков просит не провоцировать медведей

Главная Общество
Красноярск
11:21 5 Августа 2021
медведь, красноярск, парк
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Руководство природного парка «Ергаки» обратилось к посетителям с просьбой не провоцировать медведей. Напомним, что в минэкологии края разрешило отстрелять пять медведей из-за участившихся нападений на людей. Чуть позже, в паблике во «ВКонтакте» дирекция парка разместила пост с фотографиями первого убитого медведя. Пользователям это не понравилось.

«Спасибо вам за обращение в дирекцию природного парка с возмущением по поводу ликвидации медведя и выставлением фото убитого животного на сайте и в группе дирекции парка в соц. сети «Вконтакте, – пишет руководство парка. — Материал был выставлен с целью предостеречь нерадивых туристов. Исправить их поведение по отношению к этому зверю. Полностью согласны с Вашим негодованием. Испытываем настоящую боль за уничтожаемых медведей. Но жизнь человеческая ценней медвежьей, что для нас тоже очевидна.

В сообщении сказано, что нападения связаны с отсутствием корма в лесах. К тому же, все нападения  произошли вне туристических троп и вызваны игнорированием элементарных норм предосторожности при прогулках по парку.

«Надеемся, что вы нам поможете скорректировать поведение туристов. Дабы они не выходили за обустроенные экотропы и обозначенные на местности туристические маршруты. Не провоцировали медведей. Не вынуждали нас регулировать численность этих прекрасных животных», – добавляет руководство парка.

Фото: Дирекция природного парка "Ергаки

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