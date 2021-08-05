Девочка из Красноярска взяла два первых места в британском вокальном конкурсе

Шестилетняя красноярка Мари Клецкая победила в престижном вокальном конкурсе GOLDEN TALENT VOCAL FEST в Великобритании.

Приглашение Мари получила ещё в мае. Это очень редкая удача, ведь в конкурсе участвуют дети со всего мира. Талант девочки оценили и судьи – в своей возрастной группе она взяла сразу два первых места: среди вокалистов и за лучший клип. Жюри присудило Мари 95 и 98,8 балла из 100 возможных. Финал конкурса пройдёт в сентябре.

Вокалом девочка занимается чуть больше года у Валерии Зубакиной в Voice-class, и уже сейчас она лауреат 12 всероссийских и международных конкурсов, выступала на сцене в Финляндии и Украине.