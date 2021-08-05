В Красноярске из-за ливня обрушилась подпорная стена

В Октябрьском районе Красноярска из-за ливня обрушилась подпорная стена во дворе дома на улице Станционная.

В МЧС факт подтвердили факт обрушения. По их данным, ливнем размыло 80 кв. метров территории. На месте уже работает автокран, который пригнали из специализированной пожарно-спасательной части.

Подпорная стена разделяла дворы двух домов — Станционная, 7 и Попова, 20. Во время дождя ее подмыло потоками воды. Достаточно длинная бетонная конструкция упала на дорогу.

«Также на место дополнительно привлекались кинологи для обследования возможного нахождения людей под обрушившейся конструкцией. Людей не обнаружено. Пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе.

Краевая прокуратура даст оценку действиям лиц, ответственных за содержание подпорной стены в надлежащем состоянии. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер реагирования.