РУСАЛ приобрел бытовую технику для красноярского ковидного госпиталя

Компания РУСАЛ по просьбе медиков Красноярской краевой клинической больницы приобрела и передала бытовую технику для оборудования ковидного госпиталя, открытого в Глазном центре.

Для повышения комфорта пациентов РУСАЛ приобрел термоподы и микроволновые печи. Их уже установили в отделениях.

«РУСАЛ - социально ответственная компания, принимающая активное участие в решении острых вопросов для города и края. Компания всесторонне продолжает оказывать помощь врачам, медицинским учреждениям бороться с инфекцией. РУСАЛ помогал поставками защитных масок и костюмов, теперь помогает в решении и бытовых вопросов, которые на самом деле имеют большое значение, – прокомментировал Александр Дроздов», – заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.

Ранее компания передала несколько сотен тысяч средств индивидуальной защиты медицинским организациям. В том числе 1 миллион медицинских масок и 90 тысяч защитных костюмов для красноярской краевой клинической больницы. А в начале июля компания РУСАЛ передала медучреждениям Богучанского и Кежемского районов 3 машины скорой медицинской помощи в полной комплектации реанимационного оборудования.

Комплексную программу поддержки регионов в борьбе с коронавирусной инфекцией инициировал основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. По его инициативе в Красноярском крае построили и открыли два Центра помощи и спасения, которые работают в Ачинске и Богучанском районе. С момента открытия от коронавирусной инфекции в двух медцентрах Красноярского края были спасены более 2 тысяч человек. Всего медицинские центры помощи и спасения построены в семи городах Сибири и Урала. После переговоров с региональными властями инвестором выступила компания РУСАЛ. Общая стоимость всех работ – 4 млрд рублей.

Фото: РУСАЛ