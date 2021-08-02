Найден убийца пропавшей неделю назад женщины

В Красноярске арестовали подозреваемого в убийстве 41-летней Вероники Коробкиной, сообщается на сайте краевого следкома. Напомним, что женщина пропала неделю назад и была найдена убитой в воскресенье.

В ходе расследования следователи установили, что к смерти может быть причастен 29-летний житель Красноярска. В полиции уточняют, что ранее он был судим. Его задержали и предъявили обвинение в совершении убийства. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось ранее, неделю назад женщина находилась в гостях у своей подруги, откуда уехала на такси домой, но по дороге изменила маршрут и поехала в кафе, после чего ее местонахождение оставалось неизвестным. С заявлением об исчезновении женщины в правоохранительные органы обратились ее родственники.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости