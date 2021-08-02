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Александр Новиков и Павел Ростовцев вместе с жителями края поддержали сборную России на Олимпийских играх

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Красноярск
16:33 2 Августа 2021
красноярск, общество, депутаты, олимпиада, поддержка
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Депутат Законодательного собрания Александр Новиков и министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев в конце прошлой недели пригласили всех желающих подняться на «Черную сопку» в знак поддержки сборной России на Олимпийских играх. Это вершина в Берёзовском районе, высота которой 688,7 метров над уровнем моря. Также гора «Черная Сопка» — это потухший вулкан и самая высокая точка Торгашинского хребта.

Александр Новиков и Павел Ростовцев вместе с жителями края поддержали сборную России на Олимпийских играх

На призыв активистов откликнулись 25 человек, среди них жители Красноярска и Березовского района. В воскресенье, в начале маршрута Павел Ростовцев объявил всем радостную новость – накануне красноярка Юлия Зыкова выиграла серебро в стрельбе из винтовки на Олимпиаде в Токио. Это стало еще одним поводом для того, чтобы подняться на вершину. О том, как планировалась поездка, министр рассказал ER.RU.

- Александр Вячеславович Новиков пригласил меня, как любителя здорового образа жизни, в такой вот поход. Предлагал сделать это еще в прошлые выходные, но я - человек суеверный и знал, что это будет тогда, когда Юлия Зыкова начнет свою Олимпийскую борьбу. Верил, что именно на этой неделе у нас появится отличный повод взойти на вершину Черной сопки и отметить ее выступление. В инстаграме мы бросили клич и собрали 25 человек, все вместе поздравили нашу соотечественницу с серебряной медалью. Получили большой заряд положительных эмоций, все участники - очень позитивные. Мне кажется, это хороший пример, для того чтобы и в дальнейшем вот так вот проводить выходные на природе», - подчеркнул Ростовцев. 

Министр также добавил, что, по его мнению, сборная России выступает очень достойно. Юлия Зыкова - один из лидеров мировой пулевой стрельбы, считает министр. Регион гордится успехами Зыковой, и традиции пулевой стрельбы, которые закладывались здесь несколько десятков лет назад, сегодня вышли на новый уровень. 

На вершине горы активисты записали видеообращение для Юлии и поздравили ее с победой. В дальнейшем инициаторы планируют продолжать такие походы и приглашать принимать в них участие как можно больше жителей края. Живописных и интересных мест для таких мероприятий в регионе достаточно. 

Александр Новиков и Павел Ростовцев вместе с жителями края поддержали сборную России на Олимпийских играх

- Мы с моим товарищем Павлом Александровичем Ростовцевым часто ходим на Столбы, в эко-парк «Гремячая Грива». И вот родилась такая идея, позвать своих подписчиков и вместе подняться на Черную сопку. В целом, когда мы обсуждали поход, появилось предложение поддержать наших спортсменов, нашу Олимпийскую сборную. И поэтому мы приурочили нашу прогулку к Олимпиаде, которая сейчас проходит в Токио. Я, конечно же, поздравляю всех наших атлетов – призеров и просто участников олимпийских соревнований. Пока что мы выступаем довольно успешно, думаю, удача будет сопутствовать российским спортсменам и дальше», - отметил Александр Новиков. 

Одним из участников похода стал старший тренер по фристайлу, участник трех зимних Олимпийских игр, трехкратный чемпион России, призер Кубка мира Виталий Глущенко. 

- Поход – супер! Было много причин посетить сопку. Во-первых, Павел Александрович - активный пользователь сетей. Он пригласил поддержать наших красноярских спортсменов восхождением. Во-вторых, я здесь еще ни разу не был – было очень интересно посмотреть, узнать для себя что-то новое. Вообще считаю, что проводить подобные мероприятия крайне важно – люди знакомятся, общаются. Да и в целом, активный отдых всегда лучше, чем пассивный – дома на диване перед телевизором», - подчеркнул спортсмен.

По материалам "Единой России"

Фото: "Единая Россия"

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