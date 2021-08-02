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В Красноярске и в Железногорске откроются новые спортивные комплексы

Главная Общество
Красноярск
17:25 2 Августа 2021
общество, красноярск, железногорск, спорт
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Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в Красноярске (на территории спортивной школы олимпийского резерва им. Сайтиева) и Железногорске строят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Будут оборудованы площадки для игры в баскетбол, волейбол и для занятий воркаутом, беговые дорожки с искусственным прорезиненным покрытием, футбольное поле, установят уличные трибуны, тренажёры, а также светодиодные светильники.

Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа откроют до начала нового учебного года.

Контроль над строительством ведётся с самого начала по поручению губернатора Красноярского края Александра Усса. Сегодня строительную площадку проинспектировали Александр Дроздов, депутат Горсовета; Павел Ростовцев, министр спорта; Виктор Райков, директор СШОР им. Сайтиева.

—Проект «Спорт — норма жизни» в Красноярском крае мы реализуем третий год. В этом году мы впервые получили федеральную субсидию на два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа (ФОКОТа). В проекте важны и подготовка основания, и поставка качественного оборудования. Надеемся, что уже к 1 сентября спортсмены СШОР им. Сайтиева и жители близлежащих домов смогут с пользой проводить здесь время, — рассказал Павел Ростовцев.

— Единоборства — это же не только потолкаться в зале. Для борцов важна физическая подготовка и игровые виды спорта. Нашим спортсменам необходимо играть в баскетбол, футбол и регби, ведь единоборства подразумевают быстрое мышление, — сказал директор СШОР им. Сайтиева.

— Появление ФОКОТа на территории военного городка — это развитие для микрорайона. Сейчас люди занимаются на построенной три года назад спортивной площадке. Здесь есть спортивные залы вольной и греко-римской борьбы, дзюдо. Совсем скоро будет функционировать целый спортивный комплекс, —отметил Александр Дроздов.

Основание площадки готово, сегодня привезли первое оборудование. Стоимость Красноярского ФОКОТа — 33, 4 млн рублей.

ФОКОт в Железногорске оборудуют на месте старого легкоатлетического манежа на территории спортивной школы №1. Стоимость Железногорского ФОКОТа - 41,7 млн рублей.

Фото: НИА-Красноярск

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