На о. Татышеве обустроят систему водоотведения

Во время дождей на участке, находящимся после съезда с Октябрьского моста на о. Татышев скапливается большая лужа, которая доставляет немало проблем пешеходам, велосипедистам, роллерам. Дождевые воды с Октябрьского моста по поверхностному водоотводу попадают на остров. Для того, чтобы решить эту проблему, обустроят перехватывающий лоток, он поможет избавиться от лужи. Работы стартуют на следующей неделе.

Кстати, этот участок один из девяти, где в этом году проводят работы по восстановлению водоотводов.

На данный момент работы проводятся на ул. Рабочая. Старая бетонная система была разрушена. Сейчас там укладывают плиты перекрытия водоотводных лотков.

На ул. Челюскинцев на участке в районе дома № 3 обустраивают новый водоотводной лоток.

Также в ближайшее время запланированы работы по обеспечению локального водоотвода на ул. Дубровинского, где в районе бывшего комбайнового завода обустроят дополнительные дождеприёмные колодцы. Ещё скоро водоотводные лотки появятся на улицах Караульная, Вильского, 14и, Дубровинского – Сурикова. На ул. Шмидта обустроят валик, необходимый для перенаправления потоков.

Отметим, что за последние четыре года в Красноярске ликвидированы проблемы с подтоплениями более чем на 20 участках.