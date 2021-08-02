2 августа
Красноярск
погода +21 °C
73.02
 
€ 86.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На о. Татышеве обустроят систему водоотведения

Главная Общество
Красноярск
16:58 2 Августа 2021
общество, красноярск, подтопление
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Во время дождей на участке, находящимся после съезда с Октябрьского моста на о. Татышев скапливается большая лужа, которая доставляет немало проблем пешеходам, велосипедистам, роллерам. Дождевые воды с Октябрьского моста по поверхностному водоотводу попадают на остров. Для того, чтобы решить эту проблему, обустроят перехватывающий лоток, он поможет избавиться от лужи. Работы стартуют на следующей неделе.

Кстати, этот участок один из девяти, где в этом году проводят работы по восстановлению водоотводов.

На данный момент работы проводятся на ул. Рабочая. Старая бетонная система была разрушена. Сейчас там укладывают плиты перекрытия водоотводных лотков.

На ул. Челюскинцев на участке в районе дома № 3 обустраивают новый водоотводной лоток.

Также в ближайшее время запланированы работы по обеспечению локального водоотвода на ул. Дубровинского, где в районе бывшего комбайнового завода обустроят дополнительные дождеприёмные колодцы. Ещё скоро водоотводные лотки появятся на улицах Караульная, Вильского, 14и, Дубровинского – Сурикова. На ул. Шмидта обустроят валик, необходимый для перенаправления потоков.

Отметим, что за последние четыре года в Красноярске ликвидированы проблемы с подтоплениями более чем на 20 участках.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске и в Железногорске откроются новые спортивные комплексы

В Красноярске и в Железногорске откроются новые спортивные комплексы

2 Августа 2021 г.
Стоимость Красноярского ФОКОТа — 33,4 млн рублей, Железногорского ФОКОТа - 41,7 млн рублей
Новости Красноярска: Найден убийца пропавшей неделю назад женщины

Найден убийца пропавшей неделю назад женщины

2 Августа 2021 г.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: Александр Новиков и Павел Ростовцев вместе с жителями края поддержали сборную России на Олимпийских играх

Александр Новиков и Павел Ростовцев вместе с жителями края поддержали сборную России на Олимпийских играх

2 Августа 2021 г.
Активисты поднялись на «Черную сопку» и записали видеообращение
Новости Красноярска: В магазинах Ленинского района проверили соблюдение масочного режима

В магазинах Ленинского района проверили соблюдение масочного режима

2 Августа 2021 г.
Было составлено два протокола
Новости Красноярска: Осудили ещё одного налётчика из банды на дивногорской АЗС

Осудили ещё одного налётчика из банды на дивногорской АЗС

2 Августа 2021 г.
Первое нападение банда совершила под Дивногорском
Новости Красноярска: Ещё 472 жителя Красноярского края за сутки заболели COVID-19

Ещё 472 жителя Красноярского края за сутки заболели COVID-19

2 Августа 2021 г.
Всего в регионе с начала пандемии умерли 4 490 человек
Новости компаний
28/07
Виды и особенности страховок по России и за границей
27/07
Почему снижается общий белок в крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Зеленогорске в ДТП погиб водитель Land Cruiser

В Зеленогорске в ДТП погиб водитель Land Cruiser

30 Июля 2021 г.
В этом году при выезде на "встречку" в Красноярске произошло 16 ДТП (2 человека погибли)
Новости Красноярска: Директора аквацентра будут судить

Директора аквацентра будут судить

29 Июля 2021 г.
В Берёзовском районе в аквацентре «Дружба» чуть не утонул 5-летний ребёнок
Новости Красноярска: Фанаты красноярского «Енисея» протестуют против закрытых стадионов

Фанаты красноярского «Енисея» протестуют против закрытых стадионов

28 Июля 2021 г.
Они устроили флшмоб #пуститекрасноярцевнастадион
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru