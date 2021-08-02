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Осудили ещё одного налётчика из банды на дивногорской АЗС

Главная Общество
Красноярск
16:15 2 Августа 2021
бандформирование, в красноярском крае, суд
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В Кемерово осудили ещё одного участника банды, действовавшей в 2018 году в Кузбассе и Красноярском крае.

Группу создал уроженец Мариинска, который переехал в Красноярск. Кроме него в состав вошли еще пять человек. Специально для ограблений они приобрели огнестрельное оружие, маски, перчатки, средства связи, бронежилет, дымовые шашки. Также для нужд банды подбирался транспорт.

Мужчину обвиняют в бандитизме, разбое и незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия. Он проведёт в колонии четыре с половиной года и должен возместить потерпевшему индивидуальному предпринимателю материальный ущерб в размере около 1 млн рублей.

Первое нападение банда совершила на работников АЗС в поселке Слизнево под Дивногорском. Трое мужчин ворвались в помещение заправки и похитили 40 тысяч рублей. Перед уходом они выстрелили в воздух и подожгли дымовую шашку. 

Последним было ограбление сотрудника одной из коммерческих организаций. Потерпевший собирал выручку магазинов в Мариинске, когда на него напали. Добычей преступников стала сумка с суммой боле одного миллиона рублей.

Задержали бандитов в Красноярске. При себе у них нашли около 350 тысяч рублей, а также вещи, использовавшиеся при совершении преступлений, и другие доказательства.

Фото: sledcom.ru

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