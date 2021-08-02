В магазинах Ленинского района проверили соблюдение масочного режима

Каждый день в Красноярске проходят рейды по соблюдению масочного режима и других необходимых мер.

Очередная проверка прошла по торговым точкам микрорайона Черемушки Ленинского района. Большинство продавцов соблюдают масочный режим, работают в перчатках, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Участники рейда: сотрудники районной администрации и сотрудники отдела полиции № 8 проводили разъяснительную работу с продавцами и собственниками помещений.

Большинство горожан также соблюдают масочный режим даже на улице. Во время проверки полицией было составлено 2 протокола на физических лиц по статье 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Стоит напомнить об административных штрафах за несоблюдение масочного режима для граждан — до 30 000 рублей, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут достигать нескольких сот тысяч.