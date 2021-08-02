Ещё 472 жителя Красноярского края за сутки заболели COVID-19

На 2 августа под наблюдением врачей находятся 43 759 человек (+3 304 за сутки), снято с учёта 3 436 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 91 934 (+ 472 за сутки).

Всего вылечили 77 401 (+ 515 человек за сутки), 4 490 погибших (+ 24 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 280 286 (+ 6 035 за последние сутки).

Борис Немик, министр здравоохранения отметил, что ситуация напряжённая, но управляемая. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции — 0,98. Немного снизилась занятость коечного фонда, на данный момент составляет 83 %. Снизилось и количество пациентов, находящихся на кислородной поддержке.

Отметим, что на 27 июля привиты 1 компонентом — 581 771 человек, 2 компонентами — 432 840.

Если человек переболел коронавирусом, то привиться можно через полгода. Вакцина обеспечивает более надёжную защиту.

Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости