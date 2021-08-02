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За неделю за нарушение масочного режима составлено 68 протоколов

Главная Общество
Красноярск
15:33 2 Августа 2021
общество, происшествия, красноярск, проверка
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В ходе рейдов за прошлую неделю после проверки соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания. Специалистами администрации, сотрудниками полиции и Росгвардии составлено 68 протоколов, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Было проверено 276 объектов (246 объектов торговли, 30 остановочных пунктов). Выявили нарушения на 76 объектах. Провели с жителями города порядка 450 бесед.

Такие проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться каждый день до снятия всех ограничений.

Для нарушителей штрафы для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.

Жители, желающие провакцинироваться, могут позвонить по телефону или лично обратиться в регистратуру поликлиники. Также можно записаться через личный кабинет www.web-registratura.ru, либо на едином портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. Также поставить вакцину можно во внебольничном пункте. В такие прививочные кабинеты заранее записываться не нужно. С собой нужно лишь иметь паспорт и СНИЛС.

Фото: sgnorilsk.ru

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