В Красноярске полицейские задержали больше 20 работников подпольной сети казино

Красноярские полицейские задержали ещё 21 человека, причастного к сети подпольных казино. Первых участников поймали ещё осенью прошлого года, сообщает пресс-служба краевого следкома.

Сейчас с этими людьми проводят следственные мероприятия. В ходе обысков в их квартирах изъяты все предметы, имеющие значение для расследования.

Казино работали в Красноярске с 2016 года. Создателем сети был 37-летний житель города. Вместе с помощниками он установил игровое оборудование в нескольких заведениях на территории Красноярска. После этого он подобрал персонал, который обеспечивал работу самих заведений и проведение азартных игр.

«В группе поддерживалась внутренняя дисциплина и единые для всех участников нормы поведения, организатор координировал преступную деятельность членов группы, а также разделял преступные доходы между участниками в зависимости от роли каждого», — рассказали в следственном управлении.

Фото: https://sledcom.ru