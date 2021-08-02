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Богучанская ГЭС выпустит в Енисей более 2,7 млн осетров

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Красноярск
14:53 2 Августа 2021
рыба, гэс, енисей, экология
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Богучанская ГЭС организовала первый в 2021 году выпуск в Енисей партии мальков сибирского осетра енисейской популяции (Acipenser baerii). В течение августа и начале сентября выпуск молоди будет проводиться еженедельно, в итоге к новым местам обитания отправятся более 2,7 млн маленьких осетров. Впервые Богучанская ГЭС приняла участие в программе восстановления «царь-рыбы» в августе 2020 года, тогда в Енисей было выпущено более 218 тысяч мальков.

Выпуск молоди состоялся в Енисейском районе Красноярского края под наблюдением сотрудников местных управлений Росрыболовства и Росприроднадзора. По условиям, вес каждого малька в день выпуска составляет не менее грамма, а продолжительность операции по доставке не превышает 12 часов. Процедура выпуска проводится таким образом, чтобы не допустить травмирование мальков.

Богучанская ГЭС выпустит в Енисей более 2,7 млн осетров

Сохранение биоресурсов – одна из приоритетных задач РусГидро. Особое внимание уделяется сохранению и восстановлению рыбных запасов. Проводятся ежегодные акции по зарыблению рек и водохранилищ ГЭС, что вносит вклад в реализацию государственной программы увеличения темпов воспроизводства осетра. В ее рамках планируется в течение 10 лет вывести этот особо ценный вид из-под угрозы исчезновения и благодаря росту численности поголовья вычеркнуть его из Красной книги.

Фото: пресс-служба  АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы  АО «Богучанская ГЭС»

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