Более 500 красноярцев стали участниками благотворительного забега «Достигая цели»

31 июля и 1 августа более 500 красноярцев приняли участие в благотворительном забеге «Достигая цели» в честь Дня железнодорожника.

Организаторами мероприятия стали Красноярская железная дорога и благотворительный фонд «Счастливые дети».

Напомним, забег «Достигая цели» проходил в Красноярске на острове Татышев в формате «немассовый старт». Дистанцию в 5 км можно было пробежать в один из двух дней в любое удобное время с 9:00 до 21:00. Для участников работали локации со всеми традиционными атрибутами спортивного праздника – красивые стартовые и финишные ворота, специальный коридор из фан-барьеров и флагов, музыкальное сопровождение, фотозона.

Все бегуны получили памятную медаль с символикой мероприятия.

Средства, собранные на забеге «Достигая цели», железнодорожники передают в благотворительный фонд «Счастливые дети». Красноярская магистраль благодарит всех, кто поддержал спортивное мероприятие и отметил День железнодорожника добрыми делами.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД