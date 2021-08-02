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К котельным Енисейска присоединят два многоквартирных дома и акушерский корпус

Главная Общество
Красноярск
15:05 2 Августа 2021
общество, котельная, подготовка
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Две котельные Енисейска в новом отопительном сезоне обеспечат теплом два новых многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья и новый акушерский корпус больницы.

Всего же на территории города располагаются 20 котельных.

Оценил ход работ на четырёх угольных котельных и одном теплоисточнике, который работает на щепе Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. На данный момент идёт подготовка к зимнему периоду: ведётся регулировка и проверка технологического оборудования, заменяются котлы, ремонтируются дымовые трубы, дымососы. Сейчас город готов к зиме на 40 %.

— Городу необходимо нарастить темпы подготовки к осенне-зимнему периоду. Готовность должна уже быть 60 % и выше. В новом отопительном сезоне важно обеспечить не только надёжное и качественное теплоснабжение действующих потребителей, но и новых объектов. Данная ситуация с подготовкой меня не устраивает. Мы вернёмся в Енисейск повторно и проверим готовность территории, — рассказал Евгений Афанасьев.

Министр поручил ресурсоснабжающей компании ООО «Енисейэнергоком» нарастить темпы производства работ и сократить отставание от графика подготовки.

Фото: © пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова

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