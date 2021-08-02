Свой пост покинула Татьяна Ситдикова

В Красноярске уволилась руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. Ранее мы писали об этом. Тогда нам не дали официальных комментариев, сообщив, что по документам Ситдикова до 1 августа находится в отпуске.

Сегодня в мэрии подтвердили эту информацию. Татьяна Ситдикова покинула пост по собственному желанию. Временно занимать её должность будет Ольга Харламова.

Татьяна Ситдикова родилась в Красноярске и окончила Красноярский государственный педагогический институт. Работала учителем русского языка и литературы, была заведующим методическим кабинетом в управлении образования Партизанского района, г. Канска. Трудилась заместителем директора лицея №1 г. Канска, возглавляла Красноярский городской научно-информационный методический центр. В главном управлении образования Красноярска работала с 2015 года. Возглавляла управление с 2016.

Фото: @krasobr