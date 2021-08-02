За выходные было потушено семь лесных пожаров

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, сотрудниками краевого Лесопожарного центра за выходные было локализовано семь лесных пожаров в Кежемском, Туруханском, Эвенкийском и Емельяновском районах. В тушении были задействованы 12 единиц техники, 336 человек. 20 воздушных судов привлекались к возгораниям на авиапатрулирование, доставку сил и средств.

По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз.

2 августа на 10:00 на территории Красноярского края зарегистрированы 14 лесных пожаров, очаги возгораний действуют на площади 3,1 тыс га в Бирилюсском, Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. Угрозы населённым пунктам нет. Один лесной пожар ликвидирован.

На территории ангарской группы районов и Эвенкии отправлены ещё более 280 специалистов краевого Лесопожарного центра.

Стоит напомнить, что действует особый противопожарный режим в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах.

Лесничества и подразделения Лесопожарного центра патрулируют территорию по условиям погоды. За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 28 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»