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В день ВДВ Красноярск накрыло дождём

Главная Общество
Красноярск
13:40 2 Августа 2021
красноярск, праздник
Фотография © Кирилл Сатаров
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По случаю праздника в этот день красноярские десантники разъезжают по городу на машинах и мотоциклах с символикой и флагами войск.

По традиции, в этот день красноярские десантники разъезжают по городу на машинах и мотоциклах с символикой и флагами войск, голубые береты с тельняшками, встречаются с товарищами и купаются в фонтанах.

«Крылатая пехота – это безупречная выучка и стойкость, воля и бесстрашие, готовность к выполнению сложнейших задач. В элитное армейское подразделение отбирают самых подготовленных новобранцев, крепких физически и психологически, способных идти на риск.

История «голубых беретов» – летопись истинного подвига. В годы Великой Отечественной войны десантники участвовали в обороне Москвы, освобождали Белоруссию и Латвию, сражались с милитаристами в Харбине и Порт-Артуре. За отвагу и храбрость тысячи бойцов и командиров были отмечены медалями и орденами.

Боевые парашютисты с честью выполняли свой долг в Афганистане и на Северном Кавказе, гасили кровопролитные конфликты в горячих точках планеты. Отвечая на вызовы времени, они хранят верность ратным традициям, духу братства и своему девизу «Никто, кроме нас». Подтверждение тому – успешные операции на ближних и дальних рубежах, спасённые люди.

ВДВ России – грозная сила для всех, кто посягает на мир и безопасность нашей державы. Благодарим воинов-десантников за доблестную службу Отечеству. Желаем здоровья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!», – написано в поздравлении от губернатора Красноярского края Александра Усса и и председателя Законодательного Собрания края Дмитрия Свиридова.

Погода тоже не осталась в стороне и резко сменилась с жаркой и солнечной до ливня с грозой.

 

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