За полгода из-за неосторожности при курении произошло больше 70 пожаров

В этом году из-за неосторожности при курении произошло больше 70 пожаров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Например, 21 июля в Красноярске ночью загорелся дом на ул. Вильского. Пожарные, прибывшие на место, увидели из окна 9-го этажа открытое пламя. В дом направили звено газодымозащитной службы для спасения людей.

Было спасено пожарными по лестничным маршам 69 человек (включая 13 детей). 16 человек, в том числе 2 детей, вышли самостоятельно до приезда экстренных служб.

Привлекались на тушение 42 человека личного состава и 13 единиц техники. Только благодаря усилиям пожарных удалось не допустить гибели людей. Огнём повреждено личное имущество и мебель.

По предварительным данным причина пожара: неосторожность при курении.

Чтобы такого не произошло, важно помнить, что нельзя лежать в постели с непотушенной сигаретой или спичкой, окурки нужно тушить в пепельнице. Не кидайте окурки с балкона.