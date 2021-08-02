48 человек спасли пожарные за неделю

С 26 июля по 1 августа сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили 932 выезда, из них 83 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 48 человек вывели из огня.

На тушения привлекалось более 520 человек личного состава и 169 единиц техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась пять раз.

Также на прошедшей неделе сотрудники МЧС 22 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли 21 жителя Красноярского края.

63 выезда совершили поисково-спасательные формирования, в 16 случае оказывалась помощь, спасено 23 человека.

Стоит отметить, что на контроле ГУ МЧС России по Красноярскому краю 138 туристических групп. В данных группах состоят 893 человека, из них 123 ребёнка.

Ещё на прошлой неделе прошла межведомственная профилактическая акция «Вода — территория безопасности». Инспекторы проверили примерно 830 мест отдыха, провели более 1 230 профилактических бесед, раздали около 1 260 памяток. К административной ответственности привлекли 116 человек.