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48 человек спасли пожарные за неделю

Главная Общество
Красноярск
13:41 2 Августа 2021
мчс, дтп, красноярск, происшествия, общество, пожары
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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С 26 июля по 1 августа сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили 932 выезда, из них 83 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 48 человек вывели из огня.

На тушения привлекалось более 520 человек личного состава и 169 единиц техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась пять раз.

Также на прошедшей неделе сотрудники МЧС 22 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли 21 жителя Красноярского края.                             

63 выезда совершили поисково-спасательные формирования, в 16 случае оказывалась помощь, спасено 23 человека.     

Стоит отметить, что на контроле ГУ МЧС России по Красноярскому краю 138 туристических групп. В данных группах состоят 893 человека, из них 123 ребёнка.

Ещё на прошлой неделе прошла межведомственная профилактическая акция «Вода — территория безопасности». Инспекторы проверили примерно 830 мест отдыха, провели более 1 230 профилактических бесед, раздали около 1 260 памяток. К административной ответственности привлекли 116 человек.

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