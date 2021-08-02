В Красноярске на Южном берегу закрыли дамбу

В Абаканской протоке в районе Южного берега перегородили дамбу. Её загородили забором с замком.

Жители сетуют, ведь это была единственная в районе зелёная зона для прогулок.

Застройщик микрорайона «Южный берег» — строительная компания «СМ. Сити», специалисты рассказали ДЕЛА.ru, что дамба не предназначена для прогулок, так как это гидротехническое сооружение.

— Въезд на территорию закрыт из-за участившихся случаев движения транспорта по дамбе и пребывания там шумных компаний, а также для сохранения целостности гидротехнического объекта, — отметил застройщик.

Фото: dela.ru