Красноярский пивной магазин проиграл в суде Ольге Бузовой

Красноярский пивной магазин, принадлежащий ООО «Селена», заплатит 42 тысячи за нелегальное использование песни «Эгоистка» Ольги Бузовой и ремикс трека Марселя «Районами-Кварталами». Иск подало «Российское авторское общество» (РАО), сообщается на сайте Арбитражного суда.

По 20 тысяч «Серена» заплатит за каждую из песен и ещё 2 тысячи в качестве пошлины.

Это не единственный иск от РАО. За несколько месяцев организация подала иски против трех компаний края:

С ачинского «Радио 1» за использование 20 треков требуют 380 тысяч рублей

200 рублей суд потребовал взыскать с компании из Красноярска «Андав»

165 тысяч — с ачинского кафе «Бургер».

Напомним, что в мае этого года похожим образом закончилась судебная тяжба торговой сети «Командор» с бизнесменом из Уфы Азаматом Ибатуллиным.

Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости