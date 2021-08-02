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Красноярский пивной магазин проиграл в суде Ольге Бузовой

Главная Общество
Красноярск
12:34 2 Августа 2021
штраф, красноярск, автор, суд
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Красноярский пивной магазин, принадлежащий ООО «Селена», заплатит 42 тысячи за нелегальное использование песни «Эгоистка» Ольги Бузовой и ремикс трека Марселя «Районами-Кварталами». Иск подало «Российское авторское общество» (РАО), сообщается на сайте Арбитражного суда.

По 20 тысяч «Серена» заплатит за каждую из песен и ещё 2 тысячи в качестве пошлины.

Это не единственный иск от РАО. За несколько месяцев организация подала иски против трех компаний края:

  • С ачинского «Радио 1» за использование 20 треков требуют 380 тысяч рублей
  • 200 рублей суд потребовал взыскать с компании из Красноярска «Андав»
  • 165 тысяч — с ачинского кафе «Бургер».

Напомним, что в мае этого года похожим образом закончилась судебная тяжба торговой сети «Командор» с бизнесменом из Уфы Азаматом Ибатуллиным. 

Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

 

 

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