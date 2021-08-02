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На Енисейском тракте восстанавливают водопроводную трубу

Главная Общество
Красноярск
12:40 2 Августа 2021
общество, красноярск, ремонт
Фотография © admkrsk.ru
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Расположена бетонная труба возле здания № 53 по Енисейскому тракту, длина её составляет почти 120 метров. Она необходима, так как отводит воду, предотвращает размывы дорожного полотна.

Во время плановых работ по прочистке трубы в этом году специалистами были обнаружены разрушения. После этого было проведено обследование, комплексные инженерно-геодезические работы. Как оказалось, откосы и основания лотка размыло, произошла общая просадка и деформация грунта. Он скопился в трубе вместе с мусором и мешал её пропускной способности.

Работать на объекте будет МП «САТП». Для начала обустроят подъезд к объекту. Для откачки и отвода воды на некоторых участках, вырыли котлован. После обустройства подъезда, начнётся разбор и восстановление повреждённых участков. Ещё обустроят дополнительный водоотвод при необходимости.

Фото: 

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