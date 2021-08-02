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В Санкт-Петербурге строят пассажирское судно для поездок по Енисею

Главная Общество
Красноярск
11:39 2 Августа 2021
общество, красноярск, строительство, судно
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В Средне-Невском судостроительном заводе сообщили, что в Санкт-Петербурге начали строительство однокорпусного судна «Виктор Астафьев» с четырьмя пассажирскими палубами, прогулочной зоной, рулевой рубкой в носовой части корабля. Оно будет перевозить до 245 пассажиров по маршруту «Красноярск – Дудинка – Красноярск». Для людей предусмотрены 47 четырёхместных комфортных кают, 16 трансформируемых двух-четырёхместных, семь «Люкс» кают и двухместная для людей с ограниченными возможностями.

Также для поездок по региону работают над возведением корабля «Андрей Дубенский».

На судна выделили более пяти миллиардов рублей.

Закончить строительство планируется в 2024 году.

В торжественной церемонии закладки судна в видеоконференцсвязи принял участие губернатор Красноярского края Александр Усс:

— Новый корабль будет носить имя Виктора Петровича Астафьева — великого земляка, сибирского писателя. Пусть его имя вдохновляет строителей теплохода. С полной уверенностью могу сказать, что «Виктор Астафьев» и «Андрей Дубенский» будут гордостью красноярцев и украшением речного флота России. Это комфортные, современные теплоходы, они способны преодолевать любые пороги, ходить в арктические широты. Они возродят пассажирские речные перевозки, разнообразят туристические маршруты, сделают их ярче и доступнее.

Фото: snsz.ru

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