Красноярское метро построят за меньшие деньги, но на сроки это не повлияет

По словам председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олега Митволя, удешевление стоимости строительства метро в Красноярске не скажется на сроках его строительства. Изначально, цена проекта составляет 128 млрд рублей, но по словам главы Красноярского края, цену попытаются уменьшить на 20-30%.

Сейчас проект рассматривается Главгосэкспертизой и будет, скорее всего, сформирован до конца этого года. Сейчас специалисты обсуждают вопрос об изменении глубины залегания подземки.

По проекту, метро будет гибридным – с подземной и надземной частью. Ожидаемый расчётный поток пассажиров – 66 млн пассажиров в год, или 205,5 тыс. пассажиров в сутки от станции «Высотная» до станции «Ленинская». Общая длина линии метро составит 12,65 км.

Ранее губернатор заявил, что построить метро в Красноярске вполне реально к 2025 году. Первая очередь строительства – участок 9,76 км из шести станций от «Высотной» в Октябрьском районе до «Ленинской» в центре Красноярска. Второй этап строительства — 2,89 км наземных путей из трех станций, от станции «Ленинская» в Центральном районе до самого большого в городе Советского района.

Фото: © Александр Черных / gornovosti