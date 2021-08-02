Глава Красноярска поздравил командира атомной подлодки

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин поздравил командира атомного подводного крейсера «Красноярск» от лица всех жителей города со спуском подлодки на воду и пожелал команде счастливых дней службы.

«Когда выбирают имена, то выбирают такое, которым можно гордиться. Уверен, что Красноярск заслужил, чтобы его именем называли такой современный корабль, построенный в России. Теперь „Красноярск“ будет стоять на страже мира и защиты нашей Родины!», — написал Сергей Ерёмин в своем инстаграме.

Командир подлодки Иван Артюшин ответил, что экипаж будет с гордостью носить знамя красноярского льва.

Напомним, что подводный ракетный крейсер «Красноярск», построенный по проекту 885 «Ясень-М» на «Севмаше», торжественно спустили на воду 30 июня в Северодвинске.

Фото: © Павел Львов / РИА Новости