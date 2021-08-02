Красноярца обсчитали на платной парковке

В своём аккаунте в Instagram Андрей Болсуновский, предприниматель и общественник рассказал о списании лишних денежных средств на платной стоянке.

Он припарковал свой автомобиль на площади Революции в 9:20 и около 11:30 выехал обратно. За это с него списали вместо 60 рублей, 150 руб. как за сутки.

— Все помнят, что я сторонник платных парковок? Я был расстроен, когда угробили предыдущий проект, и радовался организованным парковкам. Вы какой тариф с меня хотите списать, «Красгорпарк»? Дело не в деньгах, а в том, что система так сработала, — поделился Андрей Болсуновский.

В МАУ «Красгорпарк» заверили, что разберутся в данной ситуации.

По словам Веры Разореновой, директора компании «Айком», занимающейся разработкой программного обеспечения для платных парковок и оплаты в общественном транспорте, лишнее списание могло произойти из-за использования разных карт на въезде и выезде со стоянки. Нужно прикладывать карту для фиксации въезда, на выезде прикладывать для оплаты.

Андрей Болсуновский оба раза прикладывал к системе телефон. Всё равно он считает незаконной ситуацию со списанием лишних денег.

Также предприниматель выяснил, что никакого программного обеспечения «Красгорпарк» до настоящего времени не закупал вообще – тендер о закупке стоит в плане на 31 июля, а лишнюю оплату произвели 30-го:

«Тогда что за оборудование меня обсчитало? Видимо проекту платных парковок потребуется снова перезагрузка… посчитать бы, во что это обходится бюджету…», - резюмировал он.

Фото:Instagram /Андрей Болсуновский