Подъезды норильских домов вновь подвергнут дезинфекции

В Норильске возобновили дезинфекционную обработку подъездов многоквартирных домов. К этой мере борьбы с распространением коронавируса вернулись из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

До 6 июля подобная дезинфекция проводилась ежедневно. Но затем от нее отказались.

«На данный момент все управляющие компании обеспечены всеми необходимыми средствами. Работа организована с учетом трудовых ресурсов, составлен график», - сообщила официальному сайту Норильска начальник отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства мэрии Ольга Вахитова.

По данным городских властей, норильские медики ожидают пик третьей волны коронавирусной инфекции в конце августа – начале сентября, когда северяне вернутся из отпусков.

Фото: официальный сайт Норильска