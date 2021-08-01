1 августа
Красноярск
погода +25 °C
73.14
 
€ 86.99
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Подъезды норильских домов вновь подвергнут дезинфекции

Главная Общество
Красноярск
12:35 1 Августа 2021
дома, средства, ситуация, медицина, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Норильске возобновили дезинфекционную обработку подъездов многоквартирных домов. К этой мере борьбы с распространением коронавируса вернулись из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

До 6 июля подобная дезинфекция проводилась ежедневно. Но затем от нее отказались.

«На данный момент все управляющие компании обеспечены всеми необходимыми средствами. Работа организована с учетом трудовых ресурсов, составлен график», - сообщила официальному сайту Норильска начальник отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства мэрии Ольга Вахитова.

По данным городских властей, норильские медики ожидают пик третьей волны коронавирусной инфекции в конце августа – начале сентября, когда северяне вернутся из отпусков.

Фото: официальный сайт Норильска

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев ждёт тёплая и дождливая неделя

Красноярцев ждёт тёплая и дождливая неделя

1 Августа 2021 г.
Дожди ожидаются в четверг и субботу
Новости Красноярска: Полиция поймала «черных пиарщиков»

Полиция поймала «черных пиарщиков»

31 Июля 2021 г.
Полиция арестовала вандалов, срезавших баннеры красноярской общественницы
Новости Красноярска: «Канская резня бензопилой»: в Красноярском крае мужчину осудили за дебош и хранение наркотиков

«Канская резня бензопилой»: в Красноярском крае мужчину осудили за дебош и хранение наркотиков

31 Июля 2021 г.
Никто не пострадал
Новости Красноярска: «Красноярск» спустили на воду

«Красноярск» спустили на воду

30 Июля 2021 г.
По традиции о корпус подлодки разбили шампанское
Новости Красноярска: За неделю в Красноярском крае 270 человек пожаловались на укусы клещей

За неделю в Красноярском крае 270 человек пожаловались на укусы клещей

30 Июля 2021 г.
У пяти человек обнаружили энцефалит
Новости Красноярска: Экс-главный тренер ФК «Енисей»: Я в ступоре

Экс-главный тренер ФК «Енисей»: Я в ступоре

30 Июля 2021 г.
Александр Алфёров прокомментировал свою отставку
Новости компаний
28/07
Виды и особенности страховок по России и за границей
27/07
Почему снижается общий белок в крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярец Станислав Меркис будет рулить соцсетями сборной России по футболу

Красноярец Станислав Меркис будет рулить соцсетями сборной России по футболу

28 Июля 2021 г.
Бывший пресс-атташе «Енисея» Стас Меркис получил в Москве повышение
Новости Красноярска: Директора аквацентра будут судить

Директора аквацентра будут судить

29 Июля 2021 г.
В Берёзовском районе в аквацентре «Дружба» чуть не утонул 5-летний ребёнок
Новости Красноярска: Кандидаты включились в борьбу за голоса избирателей

Кандидаты включились в борьбу за голоса избирателей

27 Июля 2021 г.
Еще два кандидата подали документы в избирком
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru