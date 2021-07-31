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Полиция поймала «черных пиарщиков»

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Красноярск
17:20 31 Июля 2021
общество, выборы, партии
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Красноярские полицейские оперативно нашли нарушителей закона, которые срезали больше десяти баннеров с изображением красноярской общественницы, окружного координатора движения «Волонтёры-медики» Алёны Мироновой. Девушка стала жертвой грязных политических технологий, так как зарегистрирована кандидатом на выборах в Законодательное Собрание Красноярского края по избирательному округу №4 в Октябрьском районе. В очередной раз остаться непойманными у исполнителей не вышло, они были задержаны полицейскими и теперь ответят за свои правонарушения по закону. В пятницу, 30 июля, Центральный и Октябрьский районные суды рассмотрели дела обвиняемых в краже и порче имущества. По части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ им грозит до 5 лет лишения свободы. Известно, что среди задержанных есть ранее судимые. По предварительной информации задержанные дали признательные показания о заказном характере совершенного преступления.

Член краевого общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Чернявский отмечает, что такой исход дела можно считать позитивным прецедентом в Красноярском крае, так как редко удается поймать исполнителей:

«Что касается черных технологий, к сожалению, на этой кампании, что по выборам депутатов Госдумы, что Заксобрания их количество зашкаливает. На самом деле Октябрьский район стал полем битвы между пиарщиками и нормальными кандидатами. Те, кто помнят губернаторские выборы 1998 и 2002 годов, знают, что тогда черные технологии использовались массово, только формировалась избирательно-электоральная система и политтехнологи опробовали разные инновации. В последние годы их стало поменьше. Но в нынешней избирательной кампании ставки достаточно высоки, кампания серьезная и для политических  раскладов в целом в РФ, и в Красноярском крае, в частности. Я думаю, что эта высокая цена выборов и толкает  кандидатов и пиарщиков к мнению, что «все средства хороши». Лично я уверен, что такие методы нужно пресекать. Важно не ограничиваться исполнителями, а выходить на заказчиков.  И для них не должно быть никакой пощады. Только тогда мы сможем прекратить эти вещи».

Сама Алена Миронова и ее штаб были уверены, что правоохранители найдут виновных. В сложившейся ситуации девушку поддерживают ее коллеги по волонтерству.

«Наша организация уже больше года работает в большом напряжении из-за пандемии. Не считаясь с личными интересами, мы идем и помогаем. Волонтеров не хватает во всех сферах, не только волонтеров-медиков, но и автоволонтеров. Лучше бы эти ребята свои силы и энергию потратили на хорошее дело. Я считаю, очень низко и подло совершать такие поступки против тех, кто помогает другим», - отметил член общественной организации «Волонтеры-медики» Данил Сергеев.

Напомним, это не единственный случай использования грязных технологий в отношении окружного координатора движения «Волонтёры-медики» Алёны Мироновой. Ранее неизвестные расписали стены зданий и заборов в Октябрьском районе ее фамилией, испортив фасады.

Следствие продолжается, возможно, в ближайшее время правоохранители смогут найти заказчиков указанных преступлений.

По материалам партии "Единая Россия"

Общество / НОВОСТИ
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