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«Канская резня бензопилой»: в Красноярском крае мужчину осудили за дебош и хранение наркотиков

Главная Общество
Красноярск
14:11 31 Июля 2021
канск, мвд
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае мужчину отправили в колонию за угрозу убийством и хранение наркотиков, сообщает пресс-служба краевого МВД. 

Осенью прошлого года между жителем Канска и его материю произошёл конфликт, свидетелем которого стал 39-летний родственник. Он заступился за женщину и оттолкнул её от сына. Сыну-дебоширу это не понравилось и он начал угрожать родственнику ножом и молотком. Когда эти предметы у него отобрали, он взялся за бензопилу.

«В ходе драки у подсудимого удалось отобрать используемые предметы. Тогда он, продолжая угрожать убийством, стал нападать с работающей бензопилой. Дебош прекратился только тогда, когда злоумышленник услышал о прибытии полиции», — рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Сотрудники полиции убедились, что никто не пострадал, изъяли бензопилу и начали оформлять протокол о нарушении. Во время осмотра дома оперативники нашли пакетик с марихуаной. Осужденный собирал её за городом для личного употребления.

МО МВД России «Канский» возбудил в отношении мужчины два уголовных дела, по части 1 статьи 119 и части 2 статьи 228. На период расследования мужчина по ходатайству следователей ОВД был заключен под стражу. Недавно суд вынес решение и отправил жителя Канска на 4 года в колонию общего режима.

 

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